"لم أقل هذا الكلام".. السيد تنفي ما نسب إليها

واكدت:"لم يحصل بيني وبينه أي حديث من هذا النوع، ولم أدلِ أمامه أو أمام غيره بأي موقف مماثل. موقفنا واضح منذ بداية الأزمة: حماية النازحين ومساعدتهم واجب على الدولة، وليست مادة للمزايدات السياسية. نسب أقوال مختلقة إليّ أمر مرفوض، وأدعو إلى التوقف عن تداول معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة رسمية إلى مشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 17 أيلول المقبل.
استقبل وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، اليوم، في مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في الوزارة، رئيس منظمة American Task Force on Lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غابرييل، برفقة أعضاء مجلس إدارة المنظمة الذين تمت دعوتهم إلى اللقاء.