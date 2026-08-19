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محليات

"لم أقل هذا الكلام".. السيد تنفي ما نسب إليها

2026-08-19 | 04:24
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&quot;لم أقل هذا الكلام&quot;.. السيد تنفي ما نسب إليها
"لم أقل هذا الكلام".. السيد تنفي ما نسب إليها

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "اكس" نافية " بشكل قاطع الكلام المنسوب إليها على لسان الوزير السابق يعقوب الصرّاف، شكلاً ومضمونًا".



واكدت:"لم يحصل بيني وبينه أي حديث من هذا النوع، ولم أدلِ أمامه أو أمام غيره بأي موقف مماثل. موقفنا واضح منذ بداية الأزمة: حماية النازحين ومساعدتهم واجب على الدولة، وليست مادة للمزايدات السياسية. نسب أقوال مختلقة إليّ أمر مرفوض، وأدعو إلى التوقف عن تداول معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

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