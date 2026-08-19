"لم أقل هذا الكلام".. السيد تنفي ما نسب إليها

واكدت:"لم يحصل وبينه أي حديث من هذا النوع، ولم أدلِ أمامه أو أمام غيره بأي موقف مماثل. موقفنا واضح منذ بداية الأزمة: حماية ومساعدتهم واجب على الدولة، وليست مادة للمزايدات السياسية. نسب أقوال مختلقة إليّ أمر مرفوض، وأدعو إلى التوقف عن تداول معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".