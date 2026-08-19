أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الرئيس عون غادر إلى روما بعد ظهر اليوم في زيارة يلتقي فيها غداً قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

2026-08-19 | 07:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون غادر إلى روما بعد ظهر اليوم في زيارة يلتقي فيها غداً قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
الرئيس عون غادر إلى روما بعد ظهر اليوم في زيارة يلتقي فيها غداً قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
مقالات ذات صلة
الرئيس عون غادر إلى روما بعد ظهر اليوم في زيارة يلتقي فيها غداً قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

محليات

اليوم

زيارة

يلتقي

قداسة

البابا

لاوُن

الرابع

المقرر

يلتقي

الجمهورية

الجمعة

رئيسة

الوزراء

الإيطالية

جورجيا

ميلوني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
للطلبات الحرة.. قرار من وزارة التربية
بري: الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية حينها أضمن انتشاراً فوريا للجيش اللبناني جنوب الليطاني

اقرأ ايضا في محليات

لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا
11:46

لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلثاء"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددة على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".


11:46

لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلثاء"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددة على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".


يحدث الآن

اخترنا لكم
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضاحية روما في زيارة إلى العاصمة الإيطالية
11:53
لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا
11:46
رسالة أميركية مباشرة لـ "حزب الله" (في النشرة المسائية)
11:46
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي جرف عدداً من المنازل في مشاع المنصوري تزامناً مع قصف مدفعي وإحراق منازل في الحي الرابع للبلدة في جنوب صور
11:45
سارق محوّلات كهربائية في طريق الجديدة.. وهذا مصيره!
11:41
بري على خط "علي الطاهر" (في النشرة المسائية)
11:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026