ادوارد غابرييل لـ #الجديد: تحدثنا هذا الأسبوع مع الأميركيين هنا في السفارة وأكدوا بدورهم أن الرئيس ترامب جادّ في مسألة إجراء حوار مباشر مع حزب الله

أفاد مراسل الجديد باستشهاد الشاب عباس حسن ياسين، من بلدة القصيبة، متأثرًا بجراح أُصيب بها إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، أثناء وجوده مع 3 شبان آخرين قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.



وكان الانفجار قد أدى أيضًا إلى استشهاد الشابين علي مرتضى حسن سعيد ، من بلدة القصيبة، وعلي عباس ريحان، من سكان بلدة عدشيت، وإصابة شاب آخر.