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محليات

ماذا جرى ليلاً في الجنوب؟

2026-08-19 | 01:06
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ماذا جرى ليلاً في الجنوب؟
ماذا جرى ليلاً في الجنوب؟

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، فجر اليوم، سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية، تخللتها تفجيرات وقصف مدفعي وتحليق للطيران المسيّر.

ونفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً في بلدة حداثا، بعدما كانت قد نفذت ليلاً عمليات تفجير في بلدة المنصوري.

كما أطلقت عدداً من القذائف باتجاه بلدة مجدل زون والأودية المجاورة، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل.

وفي موازاة ذلك، سجل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق مجرى نهر الليطاني، انطلاقاً من منطقة القاسمية وصولاً إلى جسر القعقعية، وسط استمرار التحركات العسكرية في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الجنوب تصعيداً ميدانياً متواصلاً، وسط ترقّب لما قد تحمله التحركات الإسرائيلية من تطورات خلال الساعات المقبلة.

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