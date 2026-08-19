ماذا جرى ليلاً في الجنوب؟

ونفذت فجراً تفجيراً في بلدة حداثا، بعدما كانت قد نفذت ليلاً عمليات تفجير في بلدة المنصوري.

كما أطلقت عدداً من القذائف باتجاه بلدة مجدل زون والأودية المجاورة، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت .

وفي موازاة ذلك، سجل تحليق للطيران المسيّر فوق مجرى نهر الليطاني، انطلاقاً من منطقة القاسمية وصولاً إلى جسر القعقعية، وسط استمرار التحركات العسكرية في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الجنوب تصعيداً ميدانياً متواصلاً، وسط ترقّب لما قد تحمله التحركات الإسرائيلية من تطورات خلال الساعات المقبلة.