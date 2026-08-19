ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

وقال غابرييل، في حديث للجديد، أنه " تحدثنا هذا الأسبوع مع الأميركيين
الموجودين في السفارة الأميركية، الذين أكدوا بدورهم أن الرئيس ترامب
جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع حزب الله
".
وأوضح أن "الولايات المتحدة
ترى في المقابل أن حزب الله
«غير جادّ بما يكفي حتى الآن» لإجراء هذه المحادثة".
وفي ما يتعلق بدور الجيش اللبناني
، رأى غابرييل أن "الجيش قادر
على تولّي مسؤولياته والانتقال إلى مناطق نموذجية أخرى عندما يحين الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة أن تدعم الولايات المتحدة القوات
المسلحة اللبنانية
للقيام بهذه المسؤوليات".
وتطرق غابرييل إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي
من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن على إسرائيل
مواجهة هذه المسألة، ولا سيما أن حجم القتل والدمار حتى الآن بات كبيراً جداً.
وفي السياق نفسه، أشاد غابرييل بالرئيس جوزاف عون، معتبراً أنه اتخذ قبل عام خطوة جريئة عندما دعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين، مؤكداً أنه «لم يكن أمام لبنان
خيار آخر سوى ذلك أو مواجهة المزيد من الدمار.