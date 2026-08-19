ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي أبدى استعداده للتحدث مع ، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.





وقال غابرييل، في حديث للجديد، أنه " تحدثنا هذا الأسبوع مع الموجودين في السفارة الأميركية، الذين أكدوا بدورهم أن الرئيس جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع ".



وأوضح أن " ترى في المقابل أن حزب «غير جادّ بما يكفي حتى الآن» لإجراء هذه المحادثة".



وفي ما يتعلق بدور ، رأى غابرييل أن "الجيش على تولّي مسؤولياته والانتقال إلى مناطق نموذجية أخرى عندما يحين الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة أن تدعم الولايات المتحدة المسلحة للقيام بهذه المسؤوليات".



وتطرق غابرييل إلى مسألة الانسحاب من الأراضي اللبنانية، معتبراً أن على مواجهة هذه المسألة، ولا سيما أن حجم القتل والدمار حتى الآن بات كبيراً جداً.



وفي السياق نفسه، أشاد غابرييل بالرئيس جوزاف عون، معتبراً أنه اتخذ قبل عام خطوة جريئة عندما دعا إلى إجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين، مؤكداً أنه «لم يكن أمام خيار آخر سوى ذلك أو مواجهة المزيد من الدمار.