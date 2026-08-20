مطار القليعات.. تقدّم في الأعمال وتشغيل جزئي قريبًا

وفي أبرز المستجدات، تم توسيع مبنى المسافرين من 2,000 متر مربع إلى 4,700 متر مربع، أي بزيادة قدرها 2,700 متر مربع، مربع لتلبية حاجة والتشغيلية مما يتيح تعزيز التجهيزات والخدمات، بما فيها زيادة عدد أجهزة الأشعة السينية (X-Rays). كما يسمح التصميم الجديد باستيعاب عدد أكبر من المسافرين في وقت أقل بسلاسة وكفاءة.وعلى صعيد الإنشاءات، وصل مبنى المسافرين إلى شكله الهيكلي النهائي، بما يشمل الهيكلية الحديدية من الجوانب والسقف، على أن تتواصل الأعمال المتعلقة بإغلاق المبنى وتنفيذ الأرضيات والتشطيبات. كما تم تلزيم الأعمال الكهروميكانيكية، ما يدفع بالمشروع إلى مرحلة من التنفيذ.وبالتوازي، تبدأ التحضيرات المتعلقة بأعمال تجهيز المدرج، في خطوة إضافية نحو تعزيز الجهوزية التشغيلية للمطار، مع استمرار التنسيق مع ، ووزارة الداخلية والبلديات، والمديرية ، والجهات الأمنية المعنية.إن العمل مستمر على مختلف المسارات بهدف إطلاق التشغيل الجزئي للمطار بأواخر شهر تشرين الأول، بالتوازي مع استكمال الأعمال والمتطلبات اللازمة وصولاً إلى التشغيل الكامل.