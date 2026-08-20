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محليات

مطار القليعات.. تقدّم في الأعمال وتشغيل جزئي قريبًا

2026-08-20 | 06:47
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مطار القليعات.. تقدّم في الأعمال وتشغيل جزئي قريبًا
مطار القليعات.. تقدّم في الأعمال وتشغيل جزئي قريبًا

تتواصل أعمال تطوير وتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات، مع تسجيل تقدم متواصل في الأعمال الإنشائية والفنية والتشغيلية وفق الخطة الموضوعة.

وفي أبرز المستجدات، تم توسيع مبنى المسافرين من 2,000 متر مربع إلى 4,700 متر مربع، أي بزيادة قدرها 2,700 متر مربع، مربع لتلبية حاجة الأجهزة الأمنية والتشغيلية مما يتيح تعزيز التجهيزات والخدمات، بما فيها زيادة عدد أجهزة الأشعة السينية (X-Rays). كما يسمح التصميم الجديد باستيعاب عدد أكبر من المسافرين في وقت أقل بسلاسة وكفاءة.

وعلى صعيد الإنشاءات، وصل مبنى المسافرين إلى شكله الهيكلي النهائي، بما يشمل الهيكلية الحديدية من الجوانب والسقف، على أن تتواصل الأعمال المتعلقة بإغلاق المبنى وتنفيذ الأرضيات والتشطيبات. كما تم تلزيم الأعمال الكهروميكانيكية، ما يدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة من التنفيذ.

وبالتوازي، تبدأ التحضيرات المتعلقة بأعمال تجهيز المدرج، في خطوة إضافية نحو تعزيز الجهوزية التشغيلية للمطار، مع استمرار التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الداخلية والبلديات، والمديرية العامة للطيران المدني، والجهات الأمنية المعنية.

إن العمل مستمر على مختلف المسارات بهدف إطلاق التشغيل الجزئي للمطار بأواخر شهر تشرين الأول، بالتوازي مع استكمال الأعمال والمتطلبات اللازمة وصولاً إلى التشغيل الكامل.
 
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