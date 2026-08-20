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محليات

اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد

2026-08-20 | 09:39
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اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد
اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد
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اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد

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حسن مراد من طرابلس: لبنان لا يُحكم إلا بالتوازن
12:24

حسن مراد من طرابلس: لبنان لا يُحكم إلا بالتوازن

أكد النائب حسن مراد خلال حفل تخريج طلاب جامعة الشرق في طرابلس، أن طرابلس مدينة إمكانات تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية وعلمية وسياحية على شرق المتوسط، وإنماؤها وإنصافها مصلحة وطنية، داعيًا إلى خطة دولة لتفعيل مرفئها ومرافقها، وتشجيع الاستثمار، وإشراك شبابها في بناء الاقتصاد اللبناني.

وفي الشأن التربوي، شدّد على مشروع وطني يعزّز التعليم الرسمي والجامعي والمهني والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وينصف الأساتذة ويربط التعليم بسوق العمل، محمّلًا وزارة التربية مسؤولية ضبط الأقساط والرقابة على الموازنات المدرسية.

ودعا إلى إقرار كتاب تاريخ موحّد علمي وموضوعي ووطني، بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية، باعتباره جزءًا أساسيًا من بناء الدولة والمستقبل المشترك.

12:24

حسن مراد من طرابلس: لبنان لا يُحكم إلا بالتوازن

أكد النائب حسن مراد خلال حفل تخريج طلاب جامعة الشرق في طرابلس، أن طرابلس مدينة إمكانات تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية وعلمية وسياحية على شرق المتوسط، وإنماؤها وإنصافها مصلحة وطنية، داعيًا إلى خطة دولة لتفعيل مرفئها ومرافقها، وتشجيع الاستثمار، وإشراك شبابها في بناء الاقتصاد اللبناني.

وفي الشأن التربوي، شدّد على مشروع وطني يعزّز التعليم الرسمي والجامعي والمهني والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وينصف الأساتذة ويربط التعليم بسوق العمل، محمّلًا وزارة التربية مسؤولية ضبط الأقساط والرقابة على الموازنات المدرسية.

ودعا إلى إقرار كتاب تاريخ موحّد علمي وموضوعي ووطني، بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية، باعتباره جزءًا أساسيًا من بناء الدولة والمستقبل المشترك.

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