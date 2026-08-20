سرقات بالجملة للدراجات الآلية.. والنهاية على طريق المطار

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة المذكورة من معرفة هويّته، ويُدعى م. ج. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتنسيق مع .

بتاريخ 10-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة طريق ، وضبطت بحوزته “مفك براغي” يستخدم في عمليّات سرقة الدّرّاجات، مقبض يد حديدي (بونية)، “جي بي أس”، ساعة يد، مفتاح سيّارة، مستندات شخصيّة عائدة لأحد الأشخاص، هاتف خلوي ومبلغ .

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدّرّاجات، في العديد من المناطق، منها: طريق المطار، الضاحية، ، وعين الرّمّانة، وأنه يقوم ببيعها في محلّة صبرا لأحد الأشخاص. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".