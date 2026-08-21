تحرّك روما قبل الانفجار.. معركة "علي الطاهر" حتمية؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأنه "على رغم تصاعد وتيرة التحرّكات الديبلوماسية والخارجية المتصلة بمحاولات تجنيب الجنوب ومن خلاله عموماً، جولة حربية قاسية يخشى أن تشعلها معركة حسم السيطرة الميدانية على مرتفع علي الطاهر، لا تزال تغلب على المعطيات الديبلوماسية والميدانية المخاوف من أن تكون هذه المعركة حتمية في ظل المناخات والظروف الراهنة، لجملة أسباب ليس أقلها الاستحقاق الانتخابي وتصاعد الاحتدام الإقليمي خصوصاً بين الأميركية وإيران".



