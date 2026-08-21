"حزب الله" لن يسلّم "علي الطاهر" لأي جهة.. وحالة واحدة تُمكّن اسرائيل من أخذها؟ (الجمهورية)

وأضاف المصدر: "في النهاية يمكن للعدو أن يأخذ التلة، ولكن بمعركة، لأنّ ثقافة التسليم والاستسلام ليست في ثقافة المقاومة
. كما انّ الشباب
غير مكلّفين الإنتحار، لذلك يمكن أن يخضع الأمر لتسوية حدّد لبنان
شروطها، تبدأ بالنقطة الأبرز وهي وقف العدوان والانسحاب".
وكشف المصدر انّه "لا يمكن التنبؤ بالوضع الميداني لعناصر الحزب، والقيادة العسكرية لا تعطي أي معلومة، والمقاومة لأسباب تراها مناسبة لا تعلن أي شيء يتعلّق بالجبهة، لذلك المعلومات التي تصل إلى المستوى السياسي في الحزب شحيحة، وكل ما يُقال ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً".