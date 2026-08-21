"حزب الله" لن يسلّم "علي الطاهر" لأي جهة.. وحالة واحدة تُمكّن اسرائيل من أخذها؟ (الجمهورية)

أكد مصدر بارز في "حزب الله" أن "الحزب ليس في وارد تسليم تلة لا للجيش اللبناني ولا للعدو ولا لأي جهة، لأنّ التسليم له مخاطر أهمها انّه سيفتح شهية للاستيلاء على مواقع أخرى مهما كان الثمن، عدا عن انّ هذه المنطقة هي شمال النهر وحصرية السلاح خاضعة لمندرجات الرقم 1701 الذي يتحدث فقط عن جنوب الليطاني".

