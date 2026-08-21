الرئيس سلام للعسكريين: لا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري مدينة طرابلس، حيث أدى صلاة الجمعة في مسجد الوفاء في منطقة الضم والفرز، بإمامة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام. وأشاد المفتي بالدور التاريخي والحاضر للمملكة في دعم اللبنانيين جميعًا بلا تمييز، معتبرًا أن السعودية "حجر الزاوية في الإقليم" وأن فتح باب التصدير من لبنان إلى المملكة يشكّل انفراجًا اقتصاديًا مهمًا.

