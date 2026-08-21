9 فتيات و"يوليا" و"ماكس" في فندق بالسوديكو.. الأمن الداخلي يوقف شبكة دعارة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التالي:



"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت معلومات لدى الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ، حول نشاط شبكة " Escort" تعمل في مجال الدعارة في مدينة ، وتحديدًا في محلّة السوديكو.