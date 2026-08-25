ريفي: لبنان ليس ورقة تفاوض والقرار يُتّخذ في بيروت

وقال: "لبنان ليس ساحة ولا ورقة تفاوض لأحد. لبنان يفاوض عن نفسه، وقراره يُتَّخذ في بيروت، لا في طهران. وهذا ما يريده اللبنانيون، ولن نقبل بالتراجع عنه مهما كان الثمن. فسيادة لبنان ليست ورقة تفاوض، وقراره لا يملكه إلا اللبنانيون".
أضاف: "التحية لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس الحكومة على شجاعتهما في فرض إرادة الدولة اللبنانية على مشروع الدويلة المُستتبعة لإيران، والتأكيد أن القرار الوطني لا يكون إلا بيد الدولة اللبنانية".
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استحدث ساترًا ترابيًا عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – كفركلا، باتجاه تل نحاس، على بُعد نحو 150 مترًا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك
كتب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار عبر صفحة الوزارة عبر "إكس":
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