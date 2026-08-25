ريفي: لبنان ليس ورقة تفاوض والقرار يُتّخذ في بيروت

وقال: " ليس ولا ورقة تفاوض لأحد. لبنان يفاوض عن نفسه، وقراره يُتَّخذ في ، لا في . وهذا ما يريده اللبنانيون، ولن نقبل بالتراجع عنه مهما كان الثمن. فسيادة لبنان ليست ورقة تفاوض، وقراره لا يملكه إلا اللبنانيون".

أضاف: "التحية لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس الحكومة على شجاعتهما في فرض إرادة على مشروع الدويلة المُستتبعة لإيران، والتأكيد أن القرار الوطني لا يكون إلا بيد الدولة ".