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محليات

في 28 آب.. انظروا الى السماء!

2026-08-25 | 02:15
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في 28 آب.. انظروا الى السماء!
في 28 آب.. انظروا الى السماء!

يشهد العالم يوم الجمعة الموافق 28 اب 2026



.

 ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ،
 
ويغطي ظل الأرض نحو 93% من سطح القمر خلال الخسوف، ويمكن رؤية الظاهرة في المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوثها، وتشمل أميركا الشمالية والجنوبية وأجزاء من أوروبا وأفريقيا.

وتستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي الفعلي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.

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