في 28 آب.. انظروا الى السماء!

وتستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي الفعلي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استحدث ساترًا ترابيًا عند مثلث دير ميماس – برج الملوك – كفركلا، باتجاه تل نحاس، على بُعد نحو 150 مترًا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك
كتب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار عبر صفحة الوزارة عبر "إكس":
أفاد مراسل الجديد بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ، قرابة التاسعة وعشر دقائق من صباح اليوم، تفجيراً كبيراً في بلدة زوطر الشرقية، تردّد صداه بقوة في معظم البلدات الجنوبية.