في 28 آب.. انظروا الى السماء!

يشهد يوم الجمعة الموافق 28 اب 2026







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ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر لعام 1448هـ،

ويغطي ظل نحو 93% من سطح خلال الخسوف، ويمكن رؤية في المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوثها، وتشمل أميركا الشمالية والجنوبية وأجزاء من وأفريقيا.

وتستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي الفعلي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.