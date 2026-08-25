أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

رسامني في دمشق.. هل يعود القطار بين لبنان وسوريا؟

2026-08-25 | 05:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رسامني في دمشق.. هل يعود القطار بين لبنان وسوريا؟
رسامني في دمشق.. هل يعود القطار بين لبنان وسوريا؟

وصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على رأس وفد مرافق، إلى دمشق، حيث كان في استقباله نظيره وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر.



وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في قطاع النقل، ولا سيما في مجالي النقل البري والسككي، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.



ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، وفي مقدم المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز دور المرفأ كمحور لوجستي يخدم لبنان والمنطقة.



كما ستبحث الزيارة آفاق تطوير هذا الربط ضمن رؤية أوسع للممرات اللوجستية الإقليمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للبنان وسوريا ومرافئ شرق المتوسط لفتح وتعزيز مسارات تجارية باتجاه العراق والأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

رسامني في دمشق.. هل يعود القطار بين لبنان وسوريا؟

محليات

رسامني

دمشق..

القطار

لبنان

وسوريا؟

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مداهمة في بوداي تكشف معملاً للمخدرات (صور)
الوكالة الوطنية: وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يصل إلى دمشق لبحث تعزيز التعاون في قطاع النقل

اقرأ ايضا في محليات

ادّعى تعرّضه للسلب لإخفاء سرقة 8 آلاف دولار من شركته.. فكشفته التحقيقات
07:19

ادّعى تعرّضه للسلب لإخفاء سرقة 8 آلاف دولار من شركته.. فكشفته التحقيقات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 19-8- 2026 ادّعى المدعو ع. ع. تولّد 1989 لبناني في مخفر ضهر البيدر أنّه تعرّض لعمليه سلب مبلغ مالي قدره 8000 دولار عائدة لشركة المعدّات الطبّية التي يعمل لديها في بلدة بوارج.
وبعد متابعة عملية التحقيق التي أجراها مخفر ضهر البيدر في القضية، تبيّن أنّه لم يحصل أيّ عمليه سلب. وبعد مواجهته بالمعلومات والأدلّة، اعترف بانّه قام بسرقه المبلغ ووضعه في منزله في بلدة حمّانا، ثمّ حضر إلى المخفر للتغطية على عمليه السرقه.
انتقلت دورية من مخفر ضهر البيدر إلى بلدة حمانا، حيث تمّ تفتيش منزله وتمّ العثور على المبلغ المسروق كاملًا.
جرى توقيفه بناء على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ تسليم المبلغ كاملًا إلى صاحب الشركة.

07:19

ادّعى تعرّضه للسلب لإخفاء سرقة 8 آلاف دولار من شركته.. فكشفته التحقيقات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 19-8- 2026 ادّعى المدعو ع. ع. تولّد 1989 لبناني في مخفر ضهر البيدر أنّه تعرّض لعمليه سلب مبلغ مالي قدره 8000 دولار عائدة لشركة المعدّات الطبّية التي يعمل لديها في بلدة بوارج.
وبعد متابعة عملية التحقيق التي أجراها مخفر ضهر البيدر في القضية، تبيّن أنّه لم يحصل أيّ عمليه سلب. وبعد مواجهته بالمعلومات والأدلّة، اعترف بانّه قام بسرقه المبلغ ووضعه في منزله في بلدة حمّانا، ثمّ حضر إلى المخفر للتغطية على عمليه السرقه.
انتقلت دورية من مخفر ضهر البيدر إلى بلدة حمانا، حيث تمّ تفتيش منزله وتمّ العثور على المبلغ المسروق كاملًا.
جرى توقيفه بناء على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ تسليم المبلغ كاملًا إلى صاحب الشركة.

تفجيرات إسرائيلية في المنصوري (فيديو)
06:46

تفجيرات إسرائيلية في المنصوري (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" بأن "القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرات في بلدة المنصوري قضاء صور".

06:46

تفجيرات إسرائيلية في المنصوري (فيديو)

أفاد مراسل "الجديد" بأن "القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرات في بلدة المنصوري قضاء صور".

مداهمة في بوداي تكشف معملاً للمخدرات (صور)
06:27

مداهمة في بوداي تكشف معملاً للمخدرات (صور)

دهمت دورية من مديرية المخابرات، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في بلدة بوداي – بعلبك.

06:27

مداهمة في بوداي تكشف معملاً للمخدرات (صور)

دهمت دورية من مديرية المخابرات، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، منزل أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات في بلدة بوداي – بعلبك.

يحدث الآن

اخترنا لكم
ادّعى تعرّضه للسلب لإخفاء سرقة 8 آلاف دولار من شركته.. فكشفته التحقيقات
07:19
تفجيرات إسرائيلية في المنصوري (فيديو)
06:46
مداهمة في بوداي تكشف معملاً للمخدرات (صور)
06:27
الوكالة الوطنية: وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يصل إلى دمشق لبحث تعزيز التعاون في قطاع النقل
05:10
بين 3 بلدات.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلي؟
03:11
الحجّار في ذكرى المولد النبويّ: ليبق وطننا متمسّكًا بالعيش المشترك
02:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026