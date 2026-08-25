"كيا بيكانتو" تقود إلى عصابة سرقة في جبل لبنان

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة



البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لدى حول نشاط عصابة تُنفِّذ عمليّات سرقة من داخل المنازل والمحال التّجاريّة، بواسطة الكسر والخلع، في عددٍ من مناطق محافظة



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّات أفراد العصابة وتوقيفهم.



بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تبيّن أن أفراد العصابة يستخدمون سيّارة نوع "كيا بيكانتو" في تنفيذ عمليّاتهم، كما تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات عددٍ منهم، ومن بينهم:



– ج. ع. (مواليد عام 1986، سوري)



– ج. م. (مواليد عام 1988، سوري)



بتاريخ 5-8-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة سهيلة.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، وبالتنسيق مع الموقوف الثاني، وبرفقة شخص آخر لا يزال العمل جاريًا لتوقيفه، على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل مكاتب ومحال تجاريّة في عدد من مناطق محافظة ، ولا سيّما في وكسروان، ومنها: الجديدة وزوق مصبح. كما تبيّن أنه دخل الأراضي خلسةً.



، اعترف الثاني بما نُسب إليه، وبأنه اتفق مع الأوّل على تقاضي مبلغ مقابل مشاركته في عمليّات السّرقة. كذلك، ضُبط الهاتف الخلوي الذي كان يستخدمه للتنسيق مع الأوّل.



أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف باقي المتورّطين في عمليّات السّرقة.