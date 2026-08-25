إطلاق نار على فريق الدفاع المدني.. ماذا حدث في ديرميماس؟

افادت الوكالة ، بتعرض فريق الدفاع المدني الذي كان يحاول إخماد النيران في ديرميماس لاطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي.



وفي التفاصيل، توجّه فريق الدفاع المدني من مركز القليعة، بعد موافقة الميكانيزم، إلى ديرميماس لإخماد حريق اندلع بعد ظهر بمحاذاة ، تحت طريق الخردلي وصولًا إلى طريق الخردلي.



وأثناء قيام الفريق بعمليات إخماد الحريق، أطلقت النار باتجاه عناصر الدفاع المدني، من دون تسجيل إصابات، ما دفعهم إلى الانسحاب من المكان حفاظًا على سلامتهم.