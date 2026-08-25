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معلومات الجديد: التحضيرات لدور أوروبي وتحديدا إيطالي بعد اليونيفيل جدية لكنها تصطدم بعقدتي التمويل وقرار مجلس الأمن ومفتاحهما في واشنطن
2026-08-25 | 13:23
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معلومات الجديد: التحضيرات لدور أوروبي وتحديدا إيطالي بعد اليونيفيل جدية لكنها تصطدم بعقدتي التمويل وقرار مجلس الأمن ومفتاحهما في واشنطن
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