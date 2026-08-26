لافتات تطالب "بالتوقيع" على العفو العام (صور)

رفعت في شوارع وعدد من المدن لافتات موقّعة «سجناء – رومية»، حملت رسائل إلى رئيس الجمهورية وقائد الجيش، دعت إلى توقيع قانون العفو وإنقاذ حياة السجناء.

كوشدّدت اللافتات، التي انتشرت على الجسور وفي الساحات العامة، على أنّ «العدل بلا رحمة ظلم»، مطالبةً بوقف «عدّاد الموت في السجون»، ومؤكدةً أنّ العفو بات حقاً لا يجوز تجاهله.



كما توجّهت برسائل مباشرة إلى ، معتبرةً أنّه لا يقبل بالظلم والقهر، وداعيةً إياه إلى الوقوف إلى جانب من خلال توقيع .



وتندرج هذه الخطوة في إطار حملة إنسانية واجتماعية أطلقها السجناء وعائلاتهم، بهدف الضغط لمعالجة أوضاع السجون التي تعاني اكتظاظاً وظروفاً صعبة، وسط دعوات متكررة إلى إيجاد حلول قانونية وإنسانية عاجلة.