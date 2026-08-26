الرئيس عون: نلتقي على الأهداف نفسها "تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود، واسترجاع الاسرى وعودة الأهالي وإعادة الاعمار" وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبيّن فلا خيار بالتالي الا التفاوض