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محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: الغطاء والدعم الغربيان والعربيان يرتكزان على سيادة الدولة وحصرية السلاح وطالما لم يُعالج السلاح ستبقى المخارج متعثرة وسيكون من الصعب إعادة الأطراف المعنية إلى الملف اللبناني

2026-08-26 | 13:05
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مصادر دبلوماسية للجديد: الغطاء والدعم الغربيان والعربيان يرتكزان على سيادة الدولة وحصرية السلاح وطالما لم يُعالج السلاح ستبقى المخارج متعثرة وسيكون من الصعب إعادة الأطراف المعنية إلى الملف اللبناني
مصادر دبلوماسية للجديد: الغطاء والدعم الغربيان والعربيان يرتكزان على سيادة الدولة وحصرية السلاح وطالما لم يُعالج السلاح ستبقى المخارج متعثرة وسيكون من الصعب إعادة الأطراف المعنية إلى الملف اللبناني
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مصادر دبلوماسية للجديد: الغطاء والدعم الغربيان والعربيان يرتكزان على سيادة الدولة وحصرية السلاح وطالما لم يُعالج السلاح ستبقى المخارج متعثرة وسيكون من الصعب إعادة الأطراف المعنية إلى الملف اللبناني

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إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)
Play
00:19

إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)

في معركة صيغة الإطار، يؤكّد مسؤول رفيع لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة، جمّدتها عند ما سُمّيت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية اخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدّية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصاً في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشلّ قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى "تفهّم دولي واسع النطاق لموقف لبنان"، وتحذير من "تعثّر مسار المفاوضات وصيغة الإطار". مشدّداً على انّ التعويل يبقى على الموقف الأميركي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكّد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الاطار ووضعه موضع التنفيذ".

00:19

إسرائيل لم تعد متحمّسة لـ "اتفاق الإطار".. والكرة في ملعبها (الجمهورية)

في معركة صيغة الإطار، يؤكّد مسؤول رفيع لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة، جمّدتها عند ما سُمّيت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية اخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدّية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصاً في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشلّ قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى "تفهّم دولي واسع النطاق لموقف لبنان"، وتحذير من "تعثّر مسار المفاوضات وصيغة الإطار". مشدّداً على انّ التعويل يبقى على الموقف الأميركي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكّد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الاطار ووضعه موضع التنفيذ".

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر
00:13

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من صباح اليوم، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا.

وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الصواريخ الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.

00:13

بالفيديو- غارة من الطيران الحربي استهدفت حرج علي الطاهر

أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من صباح اليوم، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا.

وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الصواريخ الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.

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