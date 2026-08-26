معلومات الجديد: اجتماعات قائد الجيش في روما تناولت تعزيز التعاون العسكري ودعم الجيش إضافة إلى ملف اليونيفيل والكتيبة الإيطالية ومهام بعثتي MIBIL وMTC4L

بعيدا من الاضواء، كشف مصدر عسكري لبناني لصحيفة "الديار"
في معركة صيغة الإطار، يؤكّد مسؤول رفيع لـصحيفة "الجمهورية"، انّ المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة، جمّدتها عند ما سُمّيت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية اخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدّية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصاً في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشلّ قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى "تفهّم دولي واسع النطاق لموقف لبنان"، وتحذير من "تعثّر مسار المفاوضات وصيغة الإطار". مشدّداً على انّ التعويل يبقى على الموقف الأميركي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكّد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الاطار ووضعه موضع التنفيذ".
أفاد مراسل "الجديد" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قرابة السادسة إلا ربعاً من صباح اليوم، غارة عنيفة على دفعتين، مستهدفاً حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقا.وألقى الطيران خلال الغارة عدداً من الصواريخ الارتجاجية، ما أحدث انفجاراً كبيراً تردّد صداه في أرجاء المنطقة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، بعيد منتصف الليلة الماضية، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون.