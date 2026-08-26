إيطاليا تضع استقرار لبنان أولوية استراتيجية.. ماذا بحث قائد الجيش؟

استهل العماد هيكل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، ثم زار قيادة المسلحة الإيطالية في مقر ، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي، وأقيمت له التشريفات الرسمية.

بعدها عُقد لقاء بين الجانبين بحضور أعضاء الوفدين العسكريين اللبناني والإيطالي، وتناول البحث آخر التطورات وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

خلال اللقاء، أكد الجنرال Portolano أنّ استقرار أولوية استراتيجية، مشيدًا بعلاقات الصداقة بين البلدين، ولافتًا إلى أهمية دعم نظرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كذلك تطرّق الطرفان إلى الدور الأساسي لقوة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل التي تشارك فيها الإيطالية، والبعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان MIBIL واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان MTC4L. وتم أيضًا بحث رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل.

وشكر العماد هيكل الجنرال Portolano مثمّنًا الدعم الإيطالي للجيش.

كما تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الإيطالي Antonio Tajani الموجود خارج البلاد، وقد أكد دعم إيطاليا لجهود الجيش. كذلك التقى قائد الجيش مدير عام الإيطالية Riccardo Guariglia والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيطالية السفيرة Cecilia Piccioni في مقر الوزارة.

كما التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان Cardinal Pietro Parolin الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان، معتبرًا أنّ الجيش يؤدي دورًا كبيرًا في صون أمن البلاد.

وختم العماد هيكل زيارته في أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية، واطّلع على آلية عمله وتقنياته الحديثة.

في سياق الزيارة، أقامت السفيرة في إيطاليا كارلا جزّار حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية، بحضور شخصيات إيطالية ولبنانية.