وزير الإعلام بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني رئيس الجمهورية أنه وقّع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في سائر التعديلات التي يمكن إضافتها للوصول إلى الصيغة المثلى

وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية

وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية

وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية

عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات