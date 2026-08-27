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محليات

وزير الإعلام بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني رئيس الجمهورية أنه وقّع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في سائر التعديلات التي يمكن إضافتها للوصول إلى الصيغة المثلى

2026-08-27 | 02:03
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وزير الإعلام بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني رئيس الجمهورية أنه وقّع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في سائر التعديلات التي يمكن إضافتها للوصول إلى الصيغة المثلى
وزير الإعلام بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني رئيس الجمهورية أنه وقّع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في سائر التعديلات التي يمكن إضافتها للوصول إلى الصيغة المثلى
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وزير الإعلام بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني رئيس الجمهورية أنه وقّع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في سائر التعديلات التي يمكن إضافتها للوصول إلى الصيغة المثلى

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