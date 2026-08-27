في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لدى ، حول قيام أشخاص مجهولي الهويّة كانوا على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع “شيفروليه تاهو” لون ، على الدخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى مستودعات إحدى الشّركات في بلدة الدّيشونيّة وسرقوا من داخلها كميّات كبيرة من المشروبات الروحيّة واللّحوم والمنتجات الغذائيّة، تُقدّر قيمتها بحوالَي مائة ألف .على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّات المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن للشّعبة أن عمليّة السّرقة حصلت على عدّة مراحل وبتواريخ مختلفة، وتمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة السّارقين، ومن بينهم الرأس المدبّر الذي عمل بصفة ناطور لمدّة عشر سنوات في الشّركة المذكورة، وأن السّيّارة عائدة له، ويُدعى:خ. ح. (مواليد عام 1998، سوري)بتاريخ 11-8-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طبرجا، على متن السّيّارة ذاتها، تم ضبطها.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة على ثلاث مراحل، بالإشتراك مع أشخاص آخرين، وأنّه عمل في الشّركة لأكثر من عشرة سنوات بصفة ناطور وهو على معرفة بتفاصيلها ومداخلها ومخارجها، وأنه باع المسروقات إلى شخص سوري يعمل في مجال التّهريب إلى الأراضي السّورية.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع السّيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورّطين.