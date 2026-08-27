بحضور الرئيس عون.. الأمن العام اللبناني يحتفل بعيده الـ81

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وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية
وزير التجارة الخارجية الاماراتي الزيودي: وجودنا اليوم في لبنان رسالة ايجابية وخير دليل على حب الامارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الاماراتية
عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات
عون للوفد الإماراتي: ندعوكم الى الاستثمار في لبنان الذي يمتلك إمكانات وثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات
الرئيس عون مستقبلاً وزير التجارة الخارجية الاماراتي: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين
الرئيس عون مستقبلاً وزير التجارة الخارجية الاماراتي: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين
جنبلاط ردا على السفير الاميركي: ارفض وثيقة "الإطار الثلاثي" ويجب استبدالها باتفاقية الهدنة التي استشهدت بها الطائف واتفاقية عام 1701
جنبلاط ردا على السفير الاميركي: ارفض وثيقة "الإطار الثلاثي" ويجب استبدالها باتفاقية الهدنة التي استشهدت بها الطائف واتفاقية عام 1701
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