وفاة موقوف في سجن زحلة.. فكم بلغ عدد الوفيات في السجون منذ مطلع العام؟



توفي الموقوف ‏(ع. ع ‏) 70 عاماً بعد خمس سنوات من التوقيف بلا حكم، إثر صراع مع المرض داخل سجن زحلة.



وتأتي وفاته بعد يومين من وفاة سجين في سجن رومية، فيما أشارت لجنة أهالي السجناء في لبنان، إلى أن عدد السجناء الذين توفوا داخل السجون منذ بداية العام بلغ 71 سجيناً.



وجدد أهالي السجناء مناشدتهم رئيس الجمهورية جوزاف عون والمعنيين، للتدخل العاجل والإسراع في معالجة ملف السجون والعفو العام، ووضع حد لما وصفوه بـ«عداد الموت» في السجون اللبنانية.