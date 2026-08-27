البعض لا يريد مؤسسات الدولة.. عون: لا تتأثروا بالتافهين!

وفي ألقاها خلال احتفال بعيدها الـ81، قال عون: "جئت لأنحني أمام أرواح ، وأمام تضحياتكم وإرادتكم الصلبة التي مكّنتكم من تحقيق الإنجازات".وأضاف: "جئت لأستمدّ المعنويات منكم، فأنتم القدوة، والناجح هو من يثبت نجاحه في الظروف الصعبة".وشدد رئيس الجمهورية على أن "كلنا في خدمة المواطن وصون كرامته"، مؤكداً أن "من حقّه الطبيعي أن يحصل على خدماته أينما كان، من دون منّة من أحد".ولفت إلى أن الأمن العام "خلال فترة قصيرة، حقق إنجازات مهمة"، معرباً عن ثقته بأن عناصر المؤسسة "سيواصلون تطويرها وتحسينها، لأنهم مؤمنون بمؤسسة الأمن العام وبلبنان".وأشار عون إلى أن "المؤسسات الناجحة والمثمرة تبقى عرضة للانتقادات، لكنّها تواصل عملها وإنجازاتها".ودعا إلى عدم التأثر بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: " لا تتأثروا بالتافهين على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن البعض لا يريد ".