السفير الأميركي: حزب الله لم يقدم أي خطوة.. وجنبلاط "يوم بدو ويوم ما بدو"

وجاء كلام عيسى عقب لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في .

وفي ما يتعلق بالاعتداءات ، قال عيسى إن تطلب دائماً من وقف ضرباتها أو تخفيفها، مضيفاً في المقابل أن " لا يقدم أي خطوة".

ورداً على سؤال لـ"الجديد" بشأن موقف رئيس السابق من "اتفاق الإطار"، قال الأميركي: " يوم بدو ويوم ما بدو"، كاشفاً أن هناك تواصلاً مرتقباً معه قريباً.