السفير الأميركي: حزب الله لم يقدم أي خطوة.. وجنبلاط "يوم بدو ويوم ما بدو"

وجاء كلام عيسى عقب لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في لبنان.
وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، قال عيسى إن الولايات المتحدة تطلب دائماً من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، مضيفاً في المقابل أن "حزب الله لا يقدم أي خطوة".
ورداً على سؤال لـ"الجديد" بشأن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من "اتفاق الإطار"، قال السفير الأميركي: "جنبلاط يوم بدو ويوم ما بدو"، كاشفاً أن هناك تواصلاً مرتقباً معه قريباً.
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