بري يستقبل وزير التجارة الخارجية الإماراتي في عين التينة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في وزير التجارة الخارجية في دولة المتحدة الدكتور ثاني بن الزيودي والوفد المرافق بحضور التجارة عامر البساط، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى فهد الكعبي و سفير لبنان في الإمارات طارق منيمنة وعدد من المستثمرين في دولة الامارات العربية المتحدة المشاركين في الملتقى الاقتصادي الاماراتي اللبناني.