مراسل الجديد: غارة ثانية تستهدف بلدة عربصاليم

الرئيس سلام في العيد التأسيسي الـ 81 للأمن العام: فاعلية العمل الأمني تتجلى في حماية الجميع وخدمتهم دون تمييز في إطار كامل من احترام القانون والحقوق والحريات والكرامة الإنسانية