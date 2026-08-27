بعد رفعهم سعر التغذية.. أمن الدولة تصادر مولّداتهم!

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



"استكمالاً لجهودها في ضبط مخالفات المولدات الكهربائية وحماية حقوق المواطنين، وبناء على إشارة الاستئنافية في ، نفذت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في ، بالإشتراك مع مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، عمليات كشف على عدد من المولدات في محلة أبي سمراء – ومحلة المنية، حيث تبيّن عدم بعض أصحابها التسعيرة الرسمية الصادرة عن ، إضافة إلى مخالفات تتعلّق بساعات التغذية. وعلى أثر ذلك، تمت مصادرة خمسة مولدات في محلة أبي سمراء لصالح بلدية طرابلس، عائدة إلى كل من: (أ.ح.) في شارع المولوي، (ع.ح.) عند مستديرة المولوي، العراب في شارع الحاووز، (أ.م.) في شارع مأوى العجزة، و(ش.) و(ه.) في شارع الشوك بجانب مدرسة الإصلاح.



كما تمت مصادرة ستة مولدات في محلة المنية لصالح البلديات، عائدة إلى كل من: (ع.ع.) و(أ.د.) في شارع النبي يوشع، (ع.غ.) في شارع جامع الغزاوي، (ب.ا.) في شارع الحكر، (ع.م.) في مشروع مطر، و(م.ز.) في شارع المقالع.



وتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة المختص".