"اليونيفيل": استقرار الجنوب رهن تنفيذ الـ1701

أكّدت "​اليونيفيل"، في بيان، أنّ "​القرار 1701​ لا يزال هو الإطار الأساسي لتحقيق الاستقرار في ​جنوب لبنان​، وأنّ المبادىء التي قام عليها القرار تشمل احترام الخط الأزرق، وقف الأعمال العدائيّة، انسحاب القوّات الإسرائيليّة من الأراضي اللّبنانيّة، وبسط سلطة ​الدولة اللبنانية​ على كامل أراضيها".



وأشارت إلى أنّ "دور اليونيفيل يتمثّل في دعم الجانبين، وإسرائيل، في تنفيذ التزاماتهما بموجب القرار، بينما تقوم برصد التطوّرات على ، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم ​الجيش اللبناني​ والمجتمعات المحليّة"، مشدّدةً على أنّ "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعتمد في نهاية المطاف على الجانبين".



ولفتت "اليونيفيل" إلى أنّ "الهدف على المدى واضح: تحقيق استقرار وأمن مستدامَين، بما يتيح للمدنيّين العودة بأمان إلى منازلهم".