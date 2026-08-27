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مصادر سياسية للجديد: الرغبة الايطالية بلعب دور في آلية التحقق تبقى رهن مواقفة الولايات المتحدة إضافة الى الحصول على موافقة داخلية من البرلمان الإيطالي
2026-08-27 | 13:10
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مصادر سياسية للجديد: الرغبة الايطالية بلعب دور في آلية التحقق تبقى رهن مواقفة الولايات المتحدة إضافة الى الحصول على موافقة داخلية من البرلمان الإيطالي
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مصادر سياسية للجديد: الرغبة الايطالية بلعب دور في آلية التحقق تبقى رهن مواقفة الولايات المتحدة إضافة الى الحصول على موافقة داخلية من البرلمان الإيطالي
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