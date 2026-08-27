مصادر "حزب الله" للجديد: زيارة النائب حسن فضل الله الى طهران تأتي في سياق التواصل الدائم مع القيادة الإيرانية

مصادر "حزب الله" للجديد: النائب حسن فضل الله سمع من المسؤولين الايرانيين ان ايران بموقع قوي وأميركا ترسل اشارات لطلب العودة الى التفاوض من ضمنها عبر قائد الجيش الباكستاني