أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

3 أسقف لـ "علي الطاهر".. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!

2026-08-27 | 13:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
3 أسقف لـ &quot;علي الطاهر&quot;.. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!
3 أسقف لـ "علي الطاهر".. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!

وسعت اسرائيل من دائرة تصعيدها، بذريعة الرد على مسيرات اطلقها حزب الله باتجاه القوات الاسرائيلية المتمركزة في تلال علي الطاهر، صعيد يأتي في ظل تراجع الحلول الديبلوماسية حيث لا موعد محدد للعودة الى طاولة التفاوض.

مصادر سياسية اشارت للجديد الى ان التعويل الوحيد يبقى على الادارة الاميركية لتحقيق تقدم على الارض قبل الذهاب الى جولة ثامنة من التفاوض، وتؤكد ان الاميركيين يضغطون على الجانب الاسرائيلي باتجاه استكمال المفاوضات، وتضيف انهم حريصون على ابقاء المسار السياسي قائما، من دون العودة الى الضغط العسكري الذي يبقى ضمن السقف المحدد.

وتؤكد المصادر انه على الرغم من اعلان وزير الخارجية الايطالية ان روما ستستضيف جولة جدية من المفاوضات إلا ان القرار يبقى عند الاميركيين، وتضيف ان اي تقدم يرتبط بالاتفاق على الية التحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح والتي لا يزال الكثير من العوائق امامها، حتى الرغبة الايطالية بلعب دور في هذا المجال تبقى رهن مواقفة الولايات المتحدة اضافة الى الحصول على موافقة داخلية من البرلمان الإيطالي، كما انه في حال تعذر الاتفاق على الية التحقق فذلك لا يعني وجود منطقة تجريبية جديدة.

مصادر حزب الله اكدت ان زيارة النائب حسن فضل الله الى طهران تأتي في سياق التواصل الدائم مع القيادة الايرانية وقد سمع من المسؤولين الايرانيين ان ايران بموقع قوي في ظل ما يجري حيث أن الاميركيين يرسلون اشارات لطلب العودة الى التفاوض من ضمنها عبر قائد الجيش الباكستاني.

واكدت المصادر ان الموقف الايراني هو بالعودة الى مذكرة التفاهم ولبنان البند الاول، وبالبقاء الى جانب لبنان الذي يبقى من ضمن الأولويات.

وعن معركة علي الطاهر قالت المصادر إن الجانب الاسرائيلي لم يعط ضمانات بعدم دخول المنشآت/ وهو يمارس حتى الساعة سياسة القضم والإطباق والحصار والقصف اليومي  في محاولة الدخول اليها من دون معركة طويلة.

واضافت ان امام معركة علي الطاهر ثلاثة اسقف: 
اولا: السقف الاميركي الذي يرفض العودة الى الحرب.
ثانيا: الايراني الذي يعتبر معركة علي الطاهر خرقا لاسلام اباد، الذي وضع حدا للتصعيد وحصر العمليات ضمن الخط الاصفر والمناطق المحتلة.
السقف الثالث رسمه حزب الله إذ يخشى نتنياهو العودة الى الحرب وتساقط الصواريخ في وقت حساس قبل الانتخابات.

وردا على كلام  السفير الاميركي ميشال عيسى بانه واشنطن مستعدة للحوار مع الحزب اذا كان يملك شيئا قالت المصادر إن المقصود انسحاب حزب الله من تلة علي الطاهر لانه يدرك ان الحزب لن يسلم السلاح الآن.
 
 
 
مقالات ذات صلة
3 أسقف لـ "علي الطاهر".. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!

خاص الجديد

محليات

علي الطاهر

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحضور الرئيس عون.. الأمن العام اللبناني يحتفل بعيده الـ81
إيطاليا تفاوض "حزب الله" (الديار)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
14:35
مراسل الجديد: غارة تستهدف حي الدير في النبطية الفوقا
14:06
الوكالة الوطنية: غارتان استهدفتا منطقة وادي السلوقي قضاء بنت جبيل
14:01
القناة 14 الإسرائيلية: بعض عناصر "حزب الله" استهدفوا في علي الطاهر جنوب لبنان بينما تمكن آخرون من الفرار
13:32
النشرة الجوية 27-08-2026
13:21
مصادر "حزب الله" للجديد: السقف الثالث رسمه حزب الله إذ يخشى نتنياهو العودة الى الحرب وتساقط الصواريخ في وقت حساس قبل الانتخابات
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026