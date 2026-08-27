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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
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09:19
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08:33
بعد توقيع الرئيس قانون الإعلام الجديد.. نقابة المحررين "تأسف" وتعقد اجتماعاً استثنائياً
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2026-08-27 | 13:21
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النشرة الجوية 27-08-2026
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27-08-2026
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بحضور الرئيس عون.. الأمن العام اللبناني يحتفل بعيده الـ81
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2026-08-14
معلومات الجديد: كليرفيلد أجرى نقاشات مع عدد من الدول التي يمكن أن تكون معنية بلجنة المراقبة وآلية عملها ومنها دول عربية مهتمة بالشأن اللبناني إلا أن تركيبة اللجنة ودورها وصلاحياتها لم تنضج بعد
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2026-08-25
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13:11
مصادر "حزب الله" للجديد: النائب حسن فضل الله سمع من المسؤولين الايرانيين ان ايران بموقع قوي وأميركا ترسل اشارات لطلب العودة الى التفاوض من ضمنها عبر قائد الجيش الباكستاني
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