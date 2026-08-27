الرئيس عون عن منتخب لبنان لكرة السلة: إنه الوجه المشرق للبنان ونأمل أن يزداد إشراقاً عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سمائه

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاعبي منتخب لبنان لكرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في قطر العام المقبل.
وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، لمتابعة مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة السلة.وقبل انطلاق الشوط الثاني، التقى الرئيس عون لاعبي المنتخب اللبناني.