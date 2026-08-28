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محليات

في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!

2026-08-28 | 06:40
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في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!
في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تخطيط طرقات على الشكل التالي:

المرحلة الأولى: من نزلة سليم سلام أمام محلّات Look in حتّى تقاطع التحويلة الجديدة.

المرحلة الثانية: من أمام مطعم الزاوية وصولًا إلى الكولا – موقف الفانات.

سيباشر بالأعمال يومي السبت والأحد في 29 و30 -8-2026 اعتبارًا من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي.

مع العلم أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير القادم من نفق سليم سلام باتّجاه التحويلة، وتحويله يمينًا باتّجاه شارع المزرعة، ثمّ يسارًا باتّجاه شارع البطريرك إفرام برصوم حتّى كورنيش المزرعة.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
 
 
 
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وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!
09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

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