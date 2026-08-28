تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته (فيديو)

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.



وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.