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محليات

تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته (فيديو)

2026-08-28 | 07:24
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تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته (فيديو)

تعرضت الزميلة الصحافية ألين حلاق لحادث سير عندما كانت وعائلتها على طريق بعورته – قضاء عاليه. وأسفر الحادث عن إصابة والدة الزميلة وشقيقتها بجروح ورضوض، وجرى نقلهما الى المستشفى للمعالجة. وكشفت حلاق أن الحادث وقع بسبب سائق متهور كان في حالة "سكر"، وقد تمكن من الفرار.

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وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!
09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

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