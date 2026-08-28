تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته (فيديو)

تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته
تعرضت الزميلة الصحافية ألين حلاق لحادث سير عندما كانت وعائلتها على طريق بعورته – قضاء عاليه. وأسفر الحادث عن إصابة والدة الزميلة وشقيقتها بجروح ورضوض، وجرى نقلهما الى المستشفى للمعالجة. وكشفت حلاق أن الحادث وقع بسبب سائق متهور كان في… pic.twitter.com/o0UiP5Ccdz
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 28, 2026
تعرض الزميلة ألين حلاق لحادث سير في بعورته
تعرضت الزميلة الصحافية ألين حلاق لحادث سير عندما كانت وعائلتها على طريق بعورته – قضاء عاليه. وأسفر الحادث عن إصابة والدة الزميلة وشقيقتها بجروح ورضوض، وجرى نقلهما الى المستشفى للمعالجة. وكشفت حلاق أن الحادث وقع بسبب سائق متهور كان في… pic.twitter.com/o0UiP5Ccdz
توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.