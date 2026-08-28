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محليات

"اليونيفيل" تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً

2026-08-28 | 10:43
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&quot;اليونيفيل&quot; تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً
"اليونيفيل" تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشّاً، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنةً بما كان عليه في وقت سابق من العام الحالي.

وأفادت "اليونيفيل" بأن حفظة السلام سجّلوا 1,030 مقذوفاً بين 21 و27 آب، بمعدّل 147 مقذوفاً في اليوم.

وأشارت إلى أن تداعيات الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي.

وأكدت أن حفظة السلام يواصلون رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عنها، والعمل مع الأطراف للمساعدة في منع المزيد من التصعيد.

وشددت "اليونيفيل" على أن التزام الأطراف بالقرار 1701 أمر أساسي لخفض التوترات واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعافي.

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"اليونيفيل" تحذّر: الجنوب لا يزال هشّاً

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قاسم يرفض لجنة التحقق: لن نقبل بها ولا بمن يشارك فيها
15:16

قاسم يرفض لجنة التحقق: لن نقبل بها ولا بمن يشارك فيها

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن موقف الحزب هو ضد اتفاق الإطار، داعياً إلى إسقاطه، ومؤكداً عدم الموافقة على المناطق التجريبية أو لجنة التحقق أو على من يشارك فيها، معتبراً أنها "خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني".

واعتبر قاسم أن اتفاق الإطار "غير شرعي وغير قانوني، ويدمر السيادة اللبنانية ولا يسترد الحقوق".

وخلال كلمته في المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار"، في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "سنبقى في الميدان، ولن نقبل بهذه المشاريع التي يتحدثون عنها".

15:16

قاسم يرفض لجنة التحقق: لن نقبل بها ولا بمن يشارك فيها

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن موقف الحزب هو ضد اتفاق الإطار، داعياً إلى إسقاطه، ومؤكداً عدم الموافقة على المناطق التجريبية أو لجنة التحقق أو على من يشارك فيها، معتبراً أنها "خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني".

واعتبر قاسم أن اتفاق الإطار "غير شرعي وغير قانوني، ويدمر السيادة اللبنانية ولا يسترد الحقوق".

وخلال كلمته في المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار"، في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "سنبقى في الميدان، ولن نقبل بهذه المشاريع التي يتحدثون عنها".

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