وسيط في التحويل شريك في الجريمة.. قوى الأمن تحذّر (فيديو)

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن موقف الحزب هو ضد اتفاق الإطار، داعياً إلى إسقاطه، ومؤكداً عدم الموافقة على المناطق التجريبية أو لجنة التحقق أو على من يشارك فيها، معتبراً أنها "خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني".



واعتبر قاسم أن اتفاق الإطار "غير شرعي وغير قانوني، ويدمر السيادة اللبنانية ولا يسترد الحقوق".



وخلال كلمته في المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار"، في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "سنبقى في الميدان، ولن نقبل بهذه المشاريع التي يتحدثون عنها".