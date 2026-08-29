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محليات

حملة في واشنطن ضد عون وهيكل.. مَن يقف خلفها؟(الديار)

2026-08-29 | 00:48
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حملة في واشنطن ضد عون وهيكل.. مَن يقف خلفها؟(الديار)
حملة في واشنطن ضد عون وهيكل.. مَن يقف خلفها؟(الديار)

جاء في صحيفة الديار:

أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن حملة تحريض جديدة انطلقت في واشنطن ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بعد فترة من تراجعها اثناء المفاوضات المتتالية في واشنطن وروما. ورصدت خلال الايام القليلة الماضية عملية تزخيم ممنهجة لهذه الحملة تتولاها لوبيات لبنانية على علاقة وثيقة باحدى اهم المنظمات الداعمة لـ"إسرائيل" "ايباك"، تزامنا مع حملة اعلامية عبر وسائل اعلام اسرائيلية، وكذلك ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ذات توجهات سياسية معروفة. ولفتت تلك المصادر إلى أن الاتهامات ضد الرئيس تتمحور حول تردده وعدم الحسم مع حزب الله وتغطية منح تأشيرة للسفير الايراني في بيروت، علما ان ملف السفير جزء من تفاهم داخلي وخارجي وتم الاتفاق مسبقا على المخرج مع كافة الاطراف. أما بالنسبة للاتهامات حول حزب الله فان القرار واضح بعدم السماح باي صدام داخلي وهو امر يلتزم به الرئيس، وكذلك قيادة الجيش التي تقوم بواجباتها على اكمل وجه ميدانيا، والحملات الاعلامية معروفة الاهداف، ومن يقوم بها مكشوف، ويجري تواصل رسمي شبه يومي مع الاميركيين لتوضيح الموقف.

 
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