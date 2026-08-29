الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!

الطقس المتوقع في :

السبت: قليل الغيوم صباحًا يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى غائم جزئيًا فغائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتكاثف الغيوم إعتبارًا الظهر وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتّد لحدود ٦٠ كم/س يرتفع معها موج البحر، نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات نتيجة غزارة الأمطار.

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكوّن الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانًا، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س، تشتّد فترة بعد الظهر لحدود ٦٠كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب وغزارة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٩٠٪.

حال البحر: مائج الى هائج.

حرارة سطح الماء: 29°C

الضغط الجوي: 1003 هكتوباسكال أي ما يعادل 752 ملم زئبق.