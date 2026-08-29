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محليات

الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!

2026-08-29 | 04:32
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الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!
الشتاء يطلّ في آب.. الأمطار تبدأ بعد الظهر!

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى عدم استقرار في الأجواء اعتباراً من بعد ظهر اليوم


الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم صباحًا يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى غائم جزئيًا فغائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتّد لحدود ٦٠ كم/س يرتفع معها موج البحر، نحذّر من تشكّل السيول على الطرقات نتيجة غزارة الأمطار. 

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكوّن الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانًا، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية. 

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل. 

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س، تشتّد فترة بعد الظهر لحدود ٦٠كم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب وغزارة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر. 
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٩٠٪.
حال البحر: مائج الى هائج. 
حرارة سطح الماء: 29°C
الضغط الجوي: 1003 هكتوباسكال أي ما يعادل 752 ملم زئبق.
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بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء
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08:14

بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization – WHO) – مكتب لبنان، أُطلقت من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت حملة توعوية وتدريبية حول السلامة المائية والوقاية من حوادث الغرق، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في لبنان الدكتور أحمد زويتن، والدكتورة رشا حمرة، المسؤول التقني عن تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية – مكتب لبنان.

08:14

بالصور - إطلاق حملة توعوية للوقاية من الغرق من شاطئ الرملة البيضاء

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization – WHO) – مكتب لبنان، أُطلقت من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت حملة توعوية وتدريبية حول السلامة المائية والوقاية من حوادث الغرق، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في لبنان الدكتور أحمد زويتن، والدكتورة رشا حمرة، المسؤول التقني عن تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية – مكتب لبنان.

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك
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07:23

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك

أصدرت بلدية حارة حريك بياناً دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

07:23

الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك

أصدرت بلدية حارة حريك بياناً دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

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