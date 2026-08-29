مراسل الجديد: داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من المخابرات بلدة بريتال شرقي بعلبك بحثا عن مطلوبين باطلاق النار

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:



في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للدفاع المدني ومنظمة الصحة العالمية (World Health Organization – WHO) – مكتب لبنان، أُطلقت من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت حملة توعوية وتدريبية حول السلامة المائية والوقاية من حوادث الغرق، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في لبنان الدكتور أحمد زويتن، والدكتورة رشا حمرة، المسؤول التقني عن تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية – مكتب لبنان.