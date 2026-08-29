الرياح تهدّد الأبنية المتضررة.. تحذير عاجل من بلدية حارة حريك

أصدرت بلدية بياناً دعت فيه المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة وعدم الاقتراب منها أو الوقوف بمحاذاتها، لا سيما في ظل اشتداد سرعة الرياح، وما قد ينتج عنها من تطاير أو تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات المتضررة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة.

