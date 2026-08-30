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محليات

الحرب الشاملة مؤجلة.. ورسالة أميركية إلى الجيش اللبناني؟ (الأنباء الإلكترونية)

2026-08-29 | 23:59
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الحرب الشاملة مؤجلة.. ورسالة أميركية إلى الجيش اللبناني؟ (الأنباء الإلكترونية)
الحرب الشاملة مؤجلة.. ورسالة أميركية إلى الجيش اللبناني؟ (الأنباء الإلكترونية)

جاء في صحيفة "الأنباء الإلكترونية":

لا يزال الجنوب يعيش تحت سقف "لا حرب ولا سلم": غارات إسرائيلية، وتوغلات، وعمليات هدم وإحراق للأراضي الزراعية والحرجية، فيما تبقى الحرب الشاملة مؤجلة حتى إشعار آخر.

وفي قلب هذا المشهد، تقف تلال علي الطاهر كإحدى أبرز نقاط التوتر. فإسرائيل لا تبدو مستعدة للانسحاب من المنطقة المحيطة بالتلال، فيما يرفض "حزب الله" التسوية المتعلقة بتسليم تلال علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، لتبقى المنطقة أمام احتمالين: تسوية تخفف التوتر، أو مواجهة جديدة قد تشعل الجنوب.

ووفق معلومات جريدة "الأنباء" الالكترونية، فإن الحديث عن رسالة أميركية إلى الجيش اللبناني ملفّق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويُدرج ما رُوّج له في خانة المحاولات المستمرة لضرب المؤسسة العسكرية والتشكيك في عملها. كما أكدت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تنقل أي رسالة إلى قيادة الجيش، الذي يقوم بمهامه على أكمل وجه ضمن الإمكانات المتاحة.
 
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