الحرب الشاملة مؤجلة.. ورسالة أميركية إلى الجيش اللبناني؟ (الأنباء الإلكترونية)

وفي قلب هذا المشهد، تقف تلال علي الطاهر كإحدى أبرز نقاط التوتر. فإسرائيل لا تبدو مستعدة للانسحاب من المنطقة المحيطة بالتلال، فيما يرفض " " التسوية المتعلقة بتسليم تلال علي الطاهر إلى ، لتبقى المنطقة أمام احتمالين: تسوية تخفف التوتر، أو مواجهة قد تشعل الجنوب.ووفق معلومات جريدة "الأنباء" الالكترونية، فإن الحديث عن رسالة أميركية إلى الجيش اللبناني ملفّق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويُدرج ما رُوّج له في خانة المحاولات المستمرة لضرب والتشكيك في عملها. كما أكدت مصادر أميركية أن الأميركي لم تنقل أي رسالة إلى ، الذي يقوم بمهامه على أكمل وجه ضمن الإمكانات المتاحة.