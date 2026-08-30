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محليات

عون في ذكرى تغييب الصدر: دولة قوية وجنوب محمي.. هذا ما أراده الإمام (صورة)

2026-08-30 | 01:54
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عون في ذكرى تغييب الصدر: دولة قوية وجنوب محمي.. هذا ما أراده الإمام (صورة)
عون في ذكرى تغييب الصدر: دولة قوية وجنوب محمي.. هذا ما أراده الإمام (صورة)

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون تمسّك الدولة بحماية الجنوب وتعزيز حضورها فيه، مشدداً على حصرية السلاح بيد الدولة وضرورة كشف الحقيقة الكاملة في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

 

ولمناسبة مرور ٤٨ عاماً على تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين  التي تصادف غدا في الحادي والثلاثين من شهر آب الجاري ، قال رئيس الجمهورية  جوزاف عون :

 في كل  عام  لبنان على موعد مع الذاكرة والوفاء، ذاكرة لا تشيخ، ووفاء لا ينقطع ، تحيةً إلى إمام لم يستطع من غيّبه أن يغيّب فكره ومشروعه ورسالته، وتحية إلى رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، اللذين شاركاه المصير نفسه ولم يفارقاه في محنته.

ثمانية وأربعون عامًا مرّت على تغييب الإمام السيد موسى الصدر، وما زال ملفه قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وما زلنا، دولةً ومؤسسات، نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه، عملًا بحق الأسر وحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة، وسنستمر في متابعة هذا الملف على المستويين الثنائي والدولي بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، وفاءً لأمانة لم تسقط بالتقادم.

إن الإمام الصدر لم يكن رجل دين بالمعنى التقليدي فحسب، بل كان رائد دولة ورجل وطن جامع، آمن بلبنان الواحد الموحّد، ورفض المذهبية والطائفية أداةً للتفرقة، ونادى بالمواطنة الحقيقية أساسًا للعيش المشترك. ومن الجنوب، الذي أحبّه واختاره منبرًا لصوته، أطلق الإمام أبرز مواقفه في الدفاع عن كرامة أهله وأرضه، فرفض أن يبقى الجنوب “منطقة منسية” أو ورقة تفاوض، ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية الجنوب وأهله، معتبرًا أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تُختزل بفريق دون آخر.

واليوم، ونحن نستحضر هذه المواقف، لا يمكننا إلا أن نستذكرها في ضوء ما يعانيه جنوبنا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروق وقف الأعمال العدائية، وما يتكبّده أهلنا هناك من تضحيات وصمود يوميّ. إن لبنان يؤكد مجددًا التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701 وضمانًا لسيادة لبنان الكاملة، تمامًا كما كان يطمح الإمام الصدر لدولة تحمي أبناءها ولا تترك جنوبها وحيدًا في مواجهة الخطر.

إننا، إذ نستذكر الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في هذا اليوم، نجدد العهد بأن ما آمن به من وحدة وطنية، ودولة قوية عادلة، وجنوب محميّ بجيشه وقواه الامنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معًا، سيبقى نبراسًا نهتدي به في مسيرة النهوض الوطني التي نعمل جميعًا من أجلها.

الرحمة لشهدائنا، والصبر لأهلنا في الجنوب، والفرج القريب لعائلات الإمام الصدر ورفيقيه.

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محليات

لبنان

الإمام موسى الصدر

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جوزاف عون

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Aljadeed
الرئيس عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه: نرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسيّة أو ورقة تفاوض ونعتبر أنّ السلاح الذي يحمي الأرض هو السلاح الشرعي للدولة وحدها
عون: ملف تغييب الامام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه

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