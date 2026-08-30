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مراسل الجديد: غارتان إسرائيليتان على بلدة المنصوري قضاء صو
مراسل الجديد: غارتان إسرائيليتان على بلدة المنصوري قضاء صو
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2026-08-30 | 13:19
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مصادر أميركية للجديد: مفاوضات روما مستمرة رغم إدراك الأطراف أنها لن تفضي في المدى القريب إلى نتائج حاسمة أو اختراقات جدية
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