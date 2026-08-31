الساتيليتي بطلاً للبنان في كرة الماء لعام 2026

وفي الأول، فاز الساتيليتي على الصفرا مارين بنتيجة 25-15، فيما تغلب نادي ATCL على USJ1875 بنتيجة 18-15.

وفي اليوم الثاني، فاز ATCL على الصفرا مارين بنتيجة 24-17، كما تغلب الساتيليتي على USJ1875 بنتيجة 24-17.

وفي اليوم النهائي، أحرز نادي USJ1875 الميدالية البرونزية والمركز الثالث بفوزه على الصفرا مارين بنتيجة 20-16.

وجاءت المباراة النهائية حماسية ومثيرة وسط إقبال جماهيري كثيف، وحسمها نادي الساتيليتي في الدقائق أمام نادي ATCL بنتيجة 19-15، ليتوج بلقب البطولة من جديد.

وفي الختام، توّج رئيس لجنة والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي ، والرئيسة الفخرية للاتحاد اللبناني للسباحة مارسيل برجي وأعضاء ، الفرق الفائزة.

كما تم تقديم درع شكر لجمعية "طبرجا بيتش"، ممثلة برئيسها وليد عبده، لاستضافتها اللعبة والبطولة، التي قاد مبارياتها حكام دوليون.