الساتيليتي بطلاً للبنان في كرة الماء لعام 2026

وفي اليوم الأول، فاز الساتيليتي على الصفرا مارين بنتيجة 25-15، فيما تغلب نادي ATCL على USJ1875 بنتيجة 18-15.
وفي اليوم الثاني، فاز ATCL على الصفرا مارين بنتيجة 24-17، كما تغلب الساتيليتي على USJ1875 بنتيجة 24-17.
وفي اليوم النهائي، أحرز نادي USJ1875 الميدالية البرونزية والمركز الثالث بفوزه على الصفرا مارين بنتيجة 20-16.
وجاءت المباراة النهائية حماسية ومثيرة وسط إقبال جماهيري كثيف، وحسمها نادي الساتيليتي في الدقائق الأخيرة أمام نادي ATCL بنتيجة 19-15، ليتوج بلقب البطولة من جديد.
وفي الختام، توّج رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا، والرئيسة الفخرية للاتحاد اللبناني للسباحة مارسيل برجي وأعضاء الاتحاد، الفرق الفائزة.
كما تم تقديم درع شكر لجمعية "طبرجا بيتش"، ممثلة برئيسها وليد عبده، لاستضافتها اللعبة والبطولة، التي قاد مبارياتها حكام دوليون.